Soldi a una pornostar, Trump si difende: “Incriminazione ridicola, non c’è nulla” (Di mercoledì 5 aprile 2023) New York – “Non esiste un caso, lo dicono tutti gli esperti legali. L’Incriminazione è ridicola. Non avrei mai pensato a qualcosa del genere in America, non credevo potesse succedere. L’unico crimine che ho commesso è difendere senza paura la nostra nazione da coloro che vogliono distruggerla. Ora il nostro paese sta andando all’inferno”. Donald Trump, dalla sua residenza di Mar-a-Lago in Florida, tiene un discorso qualche ora dopo l’Incriminazione avvenuta a New York: l’ex presidente prende la parola dopo l’udienza in cui il procuratore di Manhattan ha formalizzato 34 capi d’accusa legati alla falsificazione di bilanci e allo sviluppo di un piano con pagamenti per eliminare informazioni che avrebbero potuto danneggiare la campagna prima delle elezioni 2016. “Il procuratore ha messo insieme ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 5 aprile 2023) New York – “Non esiste un caso, lo dicono tutti gli esperti legali. L’. Non avrei mai pensato a qualcosa del genere in America, non credevo potesse succedere. L’unico crimine che ho commesso ère senza paura la nostra nazione da coloro che vogliono distruggerla. Ora il nostro paese sta andando all’inferno”. Donald, dalla sua residenza di Mar-a-Lago in Florida, tiene un discorso qualche ora dopo l’avvenuta a New York: l’ex presidente prende la parola dopo l’udienza in cui il procuratore di Manhattan ha formalizzato 34 capi d’accusa legati alla falsificazione di bilanci e allo sviluppo di un piano con pagamenti per eliminare informazioni che avrebbero potuto danneggiare la campagna prima delle elezioni 2016. “Il procuratore ha messo insieme ...

