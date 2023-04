Soccorsa in casa dai Carabinieri, i militari tornano a farle visita (Di mercoledì 5 aprile 2023) Nella notte del 22 marzo scorso, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Fasano sono intervenuti presso l’abitazione di una 92enne poiché un vicino di casa aveva segnalato la presenza della donna sul balcone del suo appartamento che si lamentava e chiedeva aiuto. Raggiunta l’abitazione, i militari hanno riscontrato la presenza della donna sul balcone, la quale, presa da un momento di sconforto e disperazione, aveva iniziato a lamentarsi fino al punto di svegliare i vicini. Saliti in casa, i militari hanno rivolto parole di conforto e vicinanza alla donna che confidava loro di sentirsi molto sola, poiché vedova e senza alcun parente vicino. L’intervento di prossimità messo in atto dai militari operanti ha consentito all’anziana signora di rientrare in ... Leggi su forzearmatenews (Di mercoledì 5 aprile 2023) Nella notte del 22 marzo scorso, idella Sezione Radiomobile della Compagnia di Fasano sono intervenuti presso l’abitazione di una 92enne poiché un vicino diaveva segnalato la presenza della donna sul balcone del suo appartamento che si lamentava e chiedeva aiuto. Raggiunta l’abitazione, ihanno riscontrato la presenza della donna sul balcone, la quale, presa da un momento di sconforto e disperazione, aveva iniziato a lamentarsi fino al punto di svegliare i vicini. Saliti in, ihanno rivolto parole di conforto e vicinanza alla donna che confidava loro di sentirsi molto sola, poiché vedova e senza alcun parente vicino. L’intervento di prossimità messo in atto daioperanti ha consentito all’anziana signora di rientrare in ...

