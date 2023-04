Sky o DAZN: le migliori promo per seguire il finale di stagione (Di mercoledì 5 aprile 2023) TecnoAndroid La Serie A è tornata ufficialmente lo scorso weekend ed ha iniziato la sua lunga marcia verso le partite decisive di fine anno. Oltre al campionato nazionale, gli italiani in questo mese di aprile non perderanno le sfide della Champions League, ora allineate ai quarti di finale. Per poter gustarsi tutte e due le esclusive, gli appassionati di calcio devono necessariamente dotarsi di un abbonamento a DAZN e Sky. Sky e DAZN, il nuovo ticket tra le due pay tv Solo su Sky, infatti, sarà garantita la copertura totale della Champions League con tutte le partite sino alla finale di Istanbul. Solo su DAZN, invece, ci sarà la copertura in esclusiva del campionato con tre partite per ogni giornata che sarà invece a favore di Sky in co esclusiva. Anche ad aprile, gli appassionati di calcio ... Leggi su tecnoandroid (Di mercoledì 5 aprile 2023) TecnoAndroid La Serie A è tornata ufficialmente lo scorso weekend ed ha iniziato la sua lunga marcia verso le partite decisive di fine anno. Oltre al campionato nazionale, gli italiani in questo mese di aprile non perderanno le sfide della Champions League, ora allineate ai quarti di. Per poter gustarsi tutte e due le esclusive, gli appassionati di calcio devono necessariamente dotarsi di un abbonamento ae Sky. Sky e, il nuovo ticket tra le due pay tv Solo su Sky, infatti, sarà garantita la copertura totale della Champions League con tutte le partite sino alladi Istanbul. Solo su, invece, ci sarà la copertura in esclusiva del campionato con tre partite per ogni giornata che sarà invece a favore di Sky in co esclusiva. Anche ad aprile, gli appassionati di calcio ...

