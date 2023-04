Sisma L' Aquila | Meloni | Iter semplificativi per la ricostruzione

(Di mercoledì 5 aprile 2023) commenta Alla vigilia dell'anniversario deldell', Giorgiaè andata sul posto per una messa in ricordo delle vittime. 'Lapubblica avrà gli stessi...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : VIDEO I L'Aquila, il centro è ancora un cantiere: tanti disagi a 14 anni dal sisma. I commercianti chiedono parcheg… - ekuonews : Anniversario sisma L'Aquila, Sospiri: 'Il governo nazionale vicino agli aquilani' - FrancoScarsell2 : L'Aquila.14 anni fa il catastrofico terremoto:23 secondi,poi il disastro. Il quinto sisma più forte mai avvenuto i… - localteamtv : L'Aquila, l'arrivo della premier Giorgia Meloni alla messa commemorativa per le vittime delle terremoto del 2009 in… - Agenzia_Ansa : 'C'è un tema di semplificazione, la ricostruzione pubblica avrà gli stessi iter semplificativi che avrà ad esempio… -

... insieme al Presidente del Senato, Ignazio La Russa, alla messa in occasione dell'anniversario deldell', il 6 aprile 2009.Il presidente del Senato arriva con 50 minuti di ritardo nel capoluogo colpito 14 anni fa dal. Oggi la commemorazione con le istituzioni e la premier Dal nostro inviato a L'. Tutti ad aspettare Ignazio La Russa: il sindaco Biondi, il governatore Marsilio, la ministra Locatelli e ...Così Giorgia Melon i all'prima della messa in ricordo delle vittime del. "È un territorio che è stato pesantemente colpito, che ha avuto la capacità e la forza di rialzarsi e di fare del ...

AGI - Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, e' appena arrivato a L'Aquila, nel Parco della Memoria per partecipare in occasione della ricorrenza del sisma del 6 aprile del 2009, ...Alla vigilia dell'anniversario del sisma dell'Aquila, Giorgia Meloni è andata sul posto per una messa in ricordo delle vittime. "La ricostruzione pubblica avrà gli stessi iter semplificativi che avrà ...