Sisma Centro Italia, 60 mln per imprese e professionisti nel 2023. Come fare domanda (Di mercoledì 5 aprile 2023) Ancora un’agevolazione, dopo quella dello scorso anno, per le aziende e i professionisti colpiti dal Sisma Centro Italia: parliamo, ovviamente, della così detta Zona Franca Urbana del terremoto del 2016 che già nell’anno 2022 ha visto interventi agevolativi pari a circa 60 milioni di euro, destinati alle imprese e ai lavoratori autonomi o professionisti. Anche per quest’anno, si riconferma la cifra di 60 milioni di euro. Ma vediamo Come. Sisma Centro Italia, Come funziona la misura agevolativa Il Ministero delle imprese e del Made in Italy ha dichiarato che, secondo l’articolo 1 della legge 197 del 2022, anche per l’anno in corso vale la proroga del contributo alle aziende e ... Leggi su fmag (Di mercoledì 5 aprile 2023) Ancora un’agevolazione, dopo quella dello scorso anno, per le aziende e icolpiti dal: parliamo, ovviamente, della così detta Zona Franca Urbana del terremoto del 2016 che già nell’anno 2022 ha visto interventi agevolativi pari a circa 60 milioni di euro, destinati allee ai lavoratori autonomi o. Anche per quest’anno, si riconferma la cifra di 60 milioni di euro. Ma vediamofunziona la misura agevolativa Il Ministero dellee del Made in Italy ha dichiarato che, secondo l’articolo 1 della legge 197 del 2022, anche per l’anno in corso vale la proroga del contributo alle aziende e ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : VIDEO I L'Aquila, il centro è ancora un cantiere: tanti disagi a 14 anni dal sisma. I commercianti chiedono parcheg… - SoniaLaVera : RT @PierluigiBiondi: In questo giorno carico di angoscia e speranza i ministri dell’Università e della Ricerca, @BerniniAM, e della PA, @Pa… - ErnestodiGio : RT @PierluigiBiondi: In questo giorno carico di angoscia e speranza i ministri dell’Università e della Ricerca, @BerniniAM, e della PA, @Pa… - FratellidItalia : RT @PierluigiBiondi: In questo giorno carico di angoscia e speranza i ministri dell’Università e della Ricerca, @BerniniAM, e della PA, @Pa… - PierluigiBiondi : In questo giorno carico di angoscia e speranza i ministri dell’Università e della Ricerca, @BerniniAM, e della PA,… -