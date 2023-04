Simona Distefano | «La vita è come un buon bicchiere di vino» L’intervista di Amica

Leggi su amica

(Di mercoledì 5 aprile 2023)è tra le protagoniste della nuova serie Disney +, The Good Mothers. Ecco la nostra intervista esclusiva. Styling: Veronica Bergamini. Hair and makeup: Carla Oppes per Cotril. Look: Veronica Iorio. Shoes: 3juin. Accessories: FOPE (Foto Gianluca Bronzoni – Ufficio Stampa). Da Berlino al set. E ritorno.si gode il momento. «È stata la firma finale. Un bel riconoscimento che porteremo con noi per sempre. Vincere a Berlino è stato il massimo», dice al telefono dalla sua casa di Roma. Parla di The Good Mothers. La serie targata Disney + in arrivo oggi sulla piattaforma e di cui vi avevamo parlato qualche settimana fa. Una storia – vera – che ha commosso e conquistato la giuria dell’ultima Berlinale. Che, per la prima volta, aveva una sezione del concorso dedicata alla ...