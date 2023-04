Silvio Berlusconi ricoverato, solo i familiari possono fargli visita. Il fratello Paolo all’uscita dal San Raffaele: «È una roccia, ce la farà» – Il video (Di mercoledì 5 aprile 2023) «È stabile, è una roccia. Ce la farà anche stavolta. Il suo umore? Il nostro è buono». È quanto ha dichiarato il Paolo, il fratello di Silvio Berlusconi, ai giornalisti uscendo dal San Raffaele di Milano. Oltre a lui tutti figli gli hanno fatto visita: Marina, Barbara, Eleonora, PierSilvio e Luigi. Il leader è attualmente ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano, nella terapia intensiva cardio-toraco-vascolare (settore Q, piano -1) diretta da Alberto Zangrillo. A darne notizia è l’Agenzia Giornalistica Italiana. Presente anche la compagna Marta Fascina, che lo ha accompagnato in mattinata e che sarebbe al fianco del leader di Forza Italia dal momento del ricovero. Tra chi è arrivato ... Leggi su open.online (Di mercoledì 5 aprile 2023) «È stabile, è una. Ce laanche stavolta. Il suo umore? Il nostro è buono». È quanto ha dichiarato il, ildi, ai giornalisti uscendo dal Sandi Milano. Oltre a lui tutti figli gli hanno fatto: Marina, Barbara, Eleonora, Piere Luigi. Il leader è attualmenteall’ospedale Sandi Milano, nella terapia intensiva cardio-toraco-vascolare (settore Q, piano -1) diretta da Alberto Zangrillo. A darne notizia è l’Agenzia Giornalistica Italiana. Presente anche la compagna Marta Fascina, che lo ha accompagnato in mattinata e che sarebbe al fianco del leader di Forza Italia dal momento del ricovero. Tra chi è arrivato ...

