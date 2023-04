Silvio Berlusconi ricoverato oggi in terapia intensiva, le ultime notizie: possono vederlo solo i familiari (Di mercoledì 5 aprile 2023) Condizioni stazionarie per Silvio Berlusconi ricoverato in terapia intensiva. I sintomi di una polmonite sospetta hanno costretto il Cavaliere a un nuovo ricovero all’ospedale San Raffaele di Milano dopo un malore. Molta l’apprensione e i messaggi di auguri di pronta guarigione per l’ex Presidente del Consiglio: al momento gli unici che possono vederlo sono i familiari. Silvio Berlusconi ricoverato in rianimazione,le ultime notizie In seguito a un malore, Silvio Berlusconi è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele. Il bollettino medico ufficiale non è ancora stato divulgato: si è parlato di infezione batterica ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 5 aprile 2023) Condizioni stazionarie perin. I sintomi di una polmonite sospetta hanno costretto il Cavaliere a un nuovo ricovero all’ospedale San Raffaele di Milano dopo un malore. Molta l’apprensione e i messaggi di auguri di pronta guarigione per l’ex Presidente del Consiglio: al momento gli unici chesono iin rianimazione,leIn seguito a un malore,è statoall’ospedale San Raffaele. Il bollettino medico ufficiale non è ancora stato divulgato: si è parlato di infezione batterica ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AFP : #BREAKING Ex-Italian PM Silvio Berlusconi in intensive care: source - ultimora_pol : ?? +++ Media: Silvio Berlusconi ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele+++ @ultimora_pol - GiorgiaMeloni : Un augurio sincero e affettuoso di pronta guarigione a Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano. Forza Silvio. - TheCarrese : RT @Agenzia_Ansa: Silvio Berlusconi trascorrerà la notte al San Raffaele dove è ricoverato da questa mattina. Per l'ex premier però potrebb… - PasqualeDeFalc1 : Preferivo Silvio Berlusconi al San Vittore invece che al San Raffaele. #SilvioBerlusconi #Berlusconi -