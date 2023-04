Silvio Berlusconi ricoverato in terapia intensiva, condizioni stabili (Di mercoledì 5 aprile 2023) Si aggravano le condizioni di Silvio Berlusconi. Il presidente del Monza e storico proprietario del Milan è stato ricoverato nuovamente all’ospedale San Raffaele di Milano nel reparto di terapia intensiva cardiotoracica diretto dal dottor Zangrillo dopo essere arrivato nel nosocomio con un certo affaticamento respiratorio. In poco tempo Berlusconi è stato sottoposto ad una tac ed in attesa di altri esami ed è stato sottoposto ad una terapia antibiotica per curare una sospetta polmonite. Proprio per questo si è preferito optare per il ricovero nell’ospedale milanese. Berlusconi era stato in visita al San Raffaele negli scorsi giorni, con una degenza di tre giorni per dei controlli di routine. La situazione dell’ex premier e numero uno ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 aprile 2023) Si aggravano ledi. Il presidente del Monza e storico proprietario del Milan è statonuovamente all’ospedale San Raffaele di Milano nel reparto dicardiotoracica diretto dal dottor Zangrillo dopo essere arrivato nel nosocomio con un certo affaticamento respiratorio. In poco tempoè stato sottoposto ad una tac ed in attesa di altri esami ed è stato sottoposto ad unaantibiotica per curare una sospetta polmonite. Proprio per questo si è preferito optare per il ricovero nell’ospedale milanese.era stato in visita al San Raffaele negli scorsi giorni, con una degenza di tre giorni per dei controlli di routine. La situazione dell’ex premier e numero uno ...

