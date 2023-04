Silvio Berlusconi ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele: sospetta polmonite. Il messaggio di Meloni e Salvini: «Forza» (Di mercoledì 5 aprile 2023) Tantissimi i messaggi di supporto a Silvio Berlusconi, ricoverato in terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano. L’ospedale ha fatto sapere nel primo pomeriggio che non sarà diramato, almeno per il momento, alcun bollettino medico. Ma l’ipotesi che circola con maggior insistenza in queste ore è quella di un ricovero resosi necessario per una polmonite. Questa mattina l’Ansa aveva reso noto che il leader degli azzurri era stato portato in terapia intensiva per problemi cardiovascolari. Secondo il ministro degli Esteri e numero 2 di Forza Italia, Antonio Tajani, il nuovo ricovero è strettamente legato a quello della scorsa settimana, sempre presso il San Raffaele. «Silvio ... Leggi su open.online (Di mercoledì 5 aprile 2023) Tantissimi i messaggi di supporto ainall’ospedale Sandi Milano. L’ospedale ha fatto sapere nel primo pomeriggio che non sarà diramato, almeno per il momento, alcun bollettino medico. Ma l’ipotesi che circola con maggior insistenza in queste ore è quella di un ricovero resosi necessario per una. Questa mattina l’Ansa aveva reso noto che il leader degli azzurri era stato portato inper problemi cardiovascolari. Secondo il ministro degli Esteri e numero 2 diItalia, Antonio Tajani, il nuovo ricovero è strettamente legato a quello della scorsa settimana, sempre presso il San. «...

