Silvio Berlusconi ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele | Il fratello Paolo: "E' stabile, è una roccia" (Di mercoledì 5 aprile 2023) Tajani: problema da infezione non risolta - 'Silvio Berlusconi parla ed è stato ricoverato perché non era stato risolto il problema di un'infezione precedente'. Lo ha detto Antonio Tajani a margine ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : MilanoToday pubblica per sbaglio una bozza con il titolo “È morto Silvio Berlusconi”. Poi le scuse. - AFP : #BREAKING Ex-Italian PM Silvio Berlusconi in intensive care: source - ultimora_pol : ?? +++ Media: Silvio Berlusconi ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele+++ @ultimora_pol - sabiwabi_ : RT @trash_italiano: MilanoToday pubblica per sbaglio una bozza con il titolo “È morto Silvio Berlusconi”. Poi le scuse. - localteamtv : Milano, Paolo Berlusconi all'uscita dal San Raffaele dopo la visita al fratello Silvio: 'E' una roccia, ce la farà… -