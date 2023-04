Silvio Berlusconi ricoverato in terapia intensiva (Di mercoledì 5 aprile 2023) al San Raffaele di Milano, pochi giorni dopo il ricovero di qualche giorno fa. Il leader di Forza Italia sarebbe arrivato in ospedale in affanno respiratorio. Il ricovero in terapia intensiva sarebbe avvenuto per problemi cardiovascolari e polmonari. Le sue condizioni al momento sarebbero stabili. È atteso l’arrivo della figlia Marina nelle prossime ore. L’ultima visita in ospedale era servita per alcuni controlli medici. Al San Raffaele aveva ricevuto la visita del fratello Paolo e del figlio Luigi. Poi era stato dimesso e prima di salire sull’auto aveva rivolto un saluto ai presenti. Nei giorni successivi il presidente aveva ripreso l’attività politica. Poi i problemi odierno. Il Cavaliere ha già fatto una tac ed è in attesa di ulteriori controlli. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 5 aprile 2023) al San Raffaele di Milano, pochi giorni dopo il ricovero di qualche giorno fa. Il leader di Forza Italia sarebbe arrivato in ospedale in affanno respiratorio. Il ricovero insarebbe avvenuto per problemi cardiovascolari e polmonari. Le sue condizioni al momento sarebbero stabili. È atteso l’arrivo della figlia Marina nelle prossime ore. L’ultima visita in ospedale era servita per alcuni controlli medici. Al San Raffaele aveva ricevuto la visita del fratello Paolo e del figlio Luigi. Poi era stato dimesso e prima di salire sull’auto aveva rivolto un saluto ai presenti. Nei giorni successivi il presidente aveva ripreso l’attività politica. Poi i problemi odierno. Il Cavaliere ha già fatto una tac ed è in attesa di ulteriori controlli. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Nicola Porro.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AFP : #BREAKING Ex-Italian PM Silvio Berlusconi in intensive care: source - ultimora_pol : ?? +++ Media: Silvio Berlusconi ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele+++ @ultimora_pol - Capezzone : Forza Silvio @berlusconi ????????????. In questo momento mi auguro che tutti facciano davvero il tifo per lui. E speriam… - infoitinterno : Silvio Berlusconi ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele di Milano - infoitinterno : Ex Milan – Silvio Berlusconi ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele -

Berlusconi ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele di Milano In aggiornamento Il leader di Forza Italia era stato dimesso dall'ospedale il 30 marzo scorso . l leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, a quanto si apprende, si trova ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele di Milano ; il Corriere della Sera parla di problemi polmonari. Il leader azzurro era già stato ... Berlusconi ricoverato in ospedale: è in terapia intensiva MILANO - Silvio Berlusconi è ricoverato da stamattina al San Raffaele di Milano. Si tratta di un nuovo ricovero per il proprietario del Monza ed ex presidente del Milan, che era stato dimesso il 30 marzo dallo ... La 'rivoluzione Fascina' dentro Forza Italia continua: il nuovo tesoriere alla Camera è il suo amico Benigni ... amico fedelissimo di Marta Fascina apprezzato anche da Silvio Berlusconi che dopo le elezioni lo ha nominato coordinatore nazionale di Forza Italia Giovani. Abbonati per leggere anche Leggi anche La ... In aggiornamento Il leader di Forza Italia era stato dimesso dall'ospedale il 30 marzo scorso . l leader di Forza Italia, a quanto si apprende, si trova ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele di Milano ; il Corriere della Sera parla di problemi polmonari. Il leader azzurro era già stato ...MILANO -è ricoverato da stamattina al San Raffaele di Milano. Si tratta di un nuovo ricovero per il proprietario del Monza ed ex presidente del Milan, che era stato dimesso il 30 marzo dallo ...... amico fedelissimo di Marta Fascina apprezzato anche dache dopo le elezioni lo ha nominato coordinatore nazionale di Forza Italia Giovani. Abbonati per leggere anche Leggi anche La ... Silvio Berlusconi ricoverato “in terapia intensiva” al San Raffaele La Gazzetta dello Sport Silvio Berlusconi in terapia intensiva al San Raffaele per un problema cardiaco Silvio Berlusconi è nuovamente ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano. Secondo alcune agenzie di stampa si troverebbe nel reparto di terapia intensiva cardiochirurgica. Una settimana fa era ... Berlusconi al San Raffaele in terapia intensiva Roma, 5 apr. A quanto si apprende i leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi si trova ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele di Milano. Il leader azzurro era stato ricoverato lunedì 27 per ... Silvio Berlusconi è nuovamente ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano. Secondo alcune agenzie di stampa si troverebbe nel reparto di terapia intensiva cardiochirurgica. Una settimana fa era ...Roma, 5 apr. A quanto si apprende i leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi si trova ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele di Milano. Il leader azzurro era stato ricoverato lunedì 27 per ...