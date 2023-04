Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele: il punto della situazione (Di mercoledì 5 aprile 2023) L'ex Presidente del Consiglio è ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Raffaele, nello stesso blocco (il Q), dove è stato la ... Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 5 aprile 2023) L'ex Presidente del Consiglio ènel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San, nello stesso blocco (il Q), dove è stato la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Capezzone : Forza Silvio @berlusconi ????????????. In questo momento mi auguro che tutti facciano davvero il tifo per lui. E speriam… - ultimora_pol : ?? +++ Media: Silvio Berlusconi ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele+++ @ultimora_pol - MarcoFattorini : ++ Secondo quanto appreso dal Foglio, Silvio #Berlusconi sarebbe ricoverato all’ospedale San Raffaele in terapia intensiva cardiochirurgica - Stefani90318371 : RT @edosenzaemoji: ma milano today che ha pubblicato il coccodrillo della morte di silvio? ???? #berlusconi - _mattia_meli : da quando è uscito il trailer di Barbie Trump è stato arrestato e Silvio Berlusconi è stato ricoverato questo film… -

Nuovo ricovero per Silvio Berlusconi, si trova in terapia intensiva L'ex premier era stato dimesso dal San Raffaele il 30 marzo. Il Presidente di Forza Italia ed ex premier, Silvio Berlusconi, è di nuovo ricoverato all'Ospedale San Raffaele di Milano, da dove era stato dimesso il 30 marzo. Questa mattina, l'ex premier, 86 anni, avrebbe eseguito una Tac e sarebbe stato ricoverato in terapia intensiva per problemi cardiovascolari. MFE (ex Mediaset) corre in Borsa dopo ricovero Berlusconi I titoli MFE (ex Mediaset, che ora scambia con azioni MFE A e MFE B ) sono in netto rialzo a Piazza Affari , dopo un'apertura in ribasso, in seguito alla notizia che il fondatore Silvio Berlusconi è stato nuovamente ricoverato all'ospedale San Raffaele.