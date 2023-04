Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele: è in terapia intensiva (Di mercoledì 5 aprile 2023) Milano – Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, si trova ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele di Milano. Il leader azzurro era già stato ricoverato nella struttura milanese lunedì 27 marzo per controlli medici per poi rientrare ad Arcore giovedì 30 marzo, dopo le dimissioni avvenute intorno alle 14. Lasciando il San Raffaele Berlusconi, accompagnato dalla compagna Marta Fascina, aveva rivolto un cenno di saluto dal sedile posteriore dell’auto blu ai giornalisti e curiosi che lo attendevano dall’ingresso di via Olgettina 60. Il ritorno ad Arcore aveva fatto tirare un sospiro di sollievo a Forza Italia, preoccupata dallo stato di salute del ‘capo’ 86enne, proprio in un momento delicato per la formazione azzurra, con le ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 5 aprile 2023) Milano – Il leader di Forza Italia,, si trovainal Sandi Milano. Il leader azzurro era già statonella struttura milanese lunedì 27 marzo per controlli medici per poi rientrare ad Arcore giovedì 30 marzo, dopo le dimissioni avvenute intorno alle 14. Lasciando il San, accompagnato dalla compagna Marta Fascina, aveva rivolto un cenno di saluto dal sedile posteriore dell’auto blu ai giornalisti e curiosi che lo attendevano dall’ingresso di via Olgettina 60. Il ritorno ad Arcore aveva fatto tirare un sospiro di sollievo a Forza Italia, preoccupata dallo stato di salute del ‘capo’ 86enne, proprio in un momento delicato per la formazione azzurra, con le ...

