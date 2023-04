Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele, è in terapia intensiva (Di mercoledì 5 aprile 2023) MILANO (ITALPRESS) – L'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, da questa mattina è ricoverato all'Ospedale San Raffaele di Milano. Secondo quanto trapela, sarebbe in terapia intensiva per problemi di tipo cardiorespiratorio. (ITALPRESS). Photo Credits: Xb5 Leggi su iltempo (Di mercoledì 5 aprile 2023) MILANO (ITALPRESS) – L'ex presidente del Consiglio, da questa mattina èall'Ospedale Sandi Milano. Secondo quanto trapela, sarebbe inper problemi di tipo cardiorespiratorio. (ITALPRESS). Photo Credits: Xb5

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AFP : #BREAKING Ex-Italian PM Silvio Berlusconi in intensive care: source - ultimora_pol : ?? +++ Media: Silvio Berlusconi ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele+++ @ultimora_pol - Capezzone : Forza Silvio @berlusconi ????????????. In questo momento mi auguro che tutti facciano davvero il tifo per lui. E speriam… - martapacifica : RT @MDBuzzo8: Che storia meravigliosa sarebbe se Il Presidente Silvio Berlusconi entrasse in coma venerdì e si risvegliasse domenica - murderronmymind : RT @MDBuzzo8: Che storia meravigliosa sarebbe se Il Presidente Silvio Berlusconi entrasse in coma venerdì e si risvegliasse domenica -