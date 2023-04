Silvio Berlusconi, prima notte in terapia intensiva al San Raffaele (Di mercoledì 5 aprile 2023) Era stato dimesso il 30 marzo dallo stesso ospedale. Tutti i figli gli hanno fatto visita. Il fratello Paolo, all’uscita dall’ospedale, ha detto che Silvio Berlusconi «è stabile, è una roccia». Su Twitter gli auguri di guarigione della premier Meloni Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 5 aprile 2023) Era stato dimesso il 30 marzo dallo stesso ospedale. Tutti i figli gli hanno fatto visita. Il fratello Paolo, all’uscita dall’ospedale, ha detto che«è stabile, è una roccia». Su Twitter gli auguri di guarigione della premier Meloni

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : MilanoToday pubblica per sbaglio una bozza con il titolo “È morto Silvio Berlusconi”. Poi le scuse. - AFP : #BREAKING Ex-Italian PM Silvio Berlusconi in intensive care: source - GiorgiaMeloni : Un augurio sincero e affettuoso di pronta guarigione a Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano. Forza Silvio. - isolainterna : RT @fattoquotidiano: #Berlusconi di nuovo ricoverato a Milano per una grave polmonite. È cosciente, ma le condizioni preoccupano. Con lui s… - chiaRa_ni : RT @MDBuzzo8: Che storia meravigliosa sarebbe se Il Presidente Silvio Berlusconi entrasse in coma venerdì e si risvegliasse domenica -