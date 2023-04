Silvio Berlusconi | perché è stato ricoverato Stazionario ma vigile

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AFP : #BREAKING Ex-Italian PM Silvio Berlusconi in intensive care: source - MarcoFattorini : ++ Secondo quanto appreso dal Foglio, Silvio #Berlusconi sarebbe ricoverato all’ospedale San Raffaele in terapia intensiva cardiochirurgica - trash_italiano : Silvio Berlusconi sarebbe ricoverato all’ospedale San Raffaele in terapia intensiva cardiochirurgica. Le sue condiz… - urzwoo : Arrivederci. Ciao. Silvio Berlusconi being treated in intensive care in Milan - semplicefabio : RT @edosenzaemoji: ma milano today che ha pubblicato il coccodrillo della morte di silvio? ???? #berlusconi -

Roma, 05 aprile 2023 "Il leader di Forza Italiaè ricoverato in terapia intensiva perché non era stato risolto un problema che riguardava un'infezione, però parla. È tutto quello che so. Siamo stati al chiuso e non ho avuto il ...Il leader di Forza Italiaè stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva cardiochirurgica dell'ospedale San Raffaele di Milano per problemi cardiovascolari. La situazione dell'ex premier al momento ...L'ex premier era stato dimesso dal San Raffaele il 30 marzo. Il Presidente di Forza Italia ed ex premier,, è di nuovo ricoverato all'Ospedale San Raffaele di Milano, da dove era stato dimesso il 30 marzo. Questa mattina, l'ex premier, 86 anni, avrebbe eseguito una Tac e sarebbe stato ...

Silvio Berlusconi ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele La Gazzetta dello Sport

(ANSA) - ROME, APR 5 - (refiling corrected) (clarifies Tajani didn't visit Berlusconi) Three-time ex-premier Silvio Berlusconi is talking after being admitted to hospital for cardiovascular issues and ...Finiscono sotto la lente del mercato le azioni di MediaForEurope in Borsa, mentre sale la preoccupazione per la salute di Silvio Berlusconi, fondatore e socio di controllo dell’ex gruppo Mediaset che ...