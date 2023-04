Silvio Berlusconi nuovamente ricoverato al San Raffaele di Milano (Di mercoledì 5 aprile 2023) Non è passata nemmeno una settimana da quando Silvio Berlusconi è stato dimesso dall’ospedale San Raffaele di Milano che il fondatore di Forza Italia sarebbe stato costretto a un nuovo ricovero. Berlusconi, secondo quanto appreso da Ansa, si troverebbe infatti da questa mattina presso lo stesso nosocomio milanese. Non ci sono note ufficiali ma si troverebbe in terapia intensiva per problemi polmonari. L’ex premier era entrato in ospedale lunedì 27 marzo per essere sottoposto a controlli medici dopo aver accusato dei dolori. Prima di allora, il suo ultimo ricovero risaliva a poco più di un anno fa, a gennaio 2022, nel pieno della corsa per l’elezione del presidente della Repubblica. All’epoca l’ex premier era dovuto andare in ospedale per un’infezione alle vie urinarie. su Open Leggi anche: Il ... Leggi su open.online (Di mercoledì 5 aprile 2023) Non è passata nemmeno una settimana da quandoè stato dimesso dall’ospedale Sandiche il fondatore di Forza Italia sarebbe stato costretto a un nuovo ricovero., secondo quanto appreso da Ansa, si troverebbe infatti da questa mattina presso lo stesso nosocomio milanese. Non ci sono note ufficiali ma si troverebbe in terapia intensiva per problemi polmonari. L’ex premier era entrato in ospedale lunedì 27 marzo per essere sottoposto a controlli medici dopo aver accusato dei dolori. Prima di allora, il suo ultimo ricovero risaliva a poco più di un anno fa, a gennaio 2022, nel pieno della corsa per l’elezione del presidente della Repubblica. All’epoca l’ex premier era dovuto andare in ospedale per un’infezione alle vie urinarie. su Open Leggi anche: Il ...

