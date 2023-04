Silvio Berlusconi in terapia intensiva Problemi respiratori (Di mercoledì 5 aprile 2023) Silvio Berlusconi è stato ricoverato oggi al “San Raffaele” di Milano a causa di Problemi respiratori. È in terapia intensiva. L’84enne ex presidente del Consiglio era stato dimesso dall’ospedale il 30 marzo. L'articolo Silvio Berlusconi in terapia intensiva <small class="subtitle">Problemi respiratori</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di mercoledì 5 aprile 2023)è stato ricoverato oggi al “San Raffaele” di Milano a causa di. È in. L’84enne ex presidente del Consiglio era stato dimesso dall’ospedale il 30 marzo. L'articoloin proviene da Noi Notizie..

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : MilanoToday pubblica per sbaglio una bozza con il titolo “È morto Silvio Berlusconi”. Poi le scuse. - AFP : #BREAKING Ex-Italian PM Silvio Berlusconi in intensive care: source - ultimora_pol : ?? +++ Media: Silvio Berlusconi ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele+++ @ultimora_pol - Alepongi : RT @trash_italiano: MilanoToday pubblica per sbaglio una bozza con il titolo “È morto Silvio Berlusconi”. Poi le scuse. - finelinele : RT @yleniaindenial1: il trailer di barbie ha letteralmente detto no agli uword ed infatti in meno di ventiquattrore ore abbiamo: donald tru… -