Silvio Berlusconi in terapia intensiva per gravi problemi polmonari | “Condizioni stazionarie”

(Di mercoledì 5 aprile 2023)è ricoverato inall’ospedale San Raffaele di Milano per. Il leader di Forza Italia è stato portato mercoledì mattina nella struttura privata, dove è arrivato con affanno respiratorio, a causa dell’aggravarsi di una precedente infezione. Sicuramente passerà la notte nellacardio-toraco-vascolare. A differenza di quanto appreso in un primo momento, non verrà diffuso un bollettino medico in serata, ma tutto è rimandato a giovedì e sarà il professor Alberto Zangrillo a informare sullo stato di salute dell’ex presidente del Consiglio. Il suo quadro clinico al momento sarebbe stazionario: è vigile e, sottolinea il ministro Antonio Tajani, “parla”. In ospedale sono ...

AFP : #BREAKING Ex-Italian PM Silvio Berlusconi in intensive care: source - ultimora_pol : ?? +++ Media: Silvio Berlusconi ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele+++ @ultimora_pol - trash_italiano : MilanoToday pubblica per sbaglio una bozza con il titolo "È morto Silvio Berlusconi". Poi le scuse.

L'aggiornamento sulle condizioni di, presidente del Monza, ricoverato in terapia intensiva al San Raffaeleè ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele di Milano. A dare ulteriori aggiornamenti ...in rianimazione al San Raffaele di Milano per problemi di respirazione. Quanto è grave il cavaliere Sanità pubblica a rischio con la riforma Calderoli: il focus di Repubblica. E a ...Fuori dal Ftse Mib acquisti sui titoli dell'ex Mediaset, ora MediaForEurope (+3,5% Mfe A, +4,5% Mfe B), nel giorno in cui il fondatore ed ex presidente del Consiglio italiano,, e' ...

Silvio Berlusconi è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano per gravi problemi polmonari. Il leader di Forza Italia è stato portato mercoledì mattina nella struttura ...(ANSA) - ROME, APR 5 - Silvio Berlusconi's brother Paolo said after visiting the ailing three-time ex-premier and media mogul in a Milan hospital Wednesday that "he's stable, he's a rock, and our mood ...