Silvio Berlusconi in terapia intensiva | “Passerà la notte in ospedale”

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Roma, 5 apr – Ansia per, ricoverato inall’San Raffaele per problemi cardiovascolari. Il leader di Forza Italia è arrivato stamani all’milanese, dove era già stato ricoverato nei giorni scorsi per accertamenti, con un affanno respiratorio. Stando a quanto appreso dalle agenzie, l’ex premier sarebbe “in stato stazionario ma vigile” e la situazione viene definita “sotto controllo”.ricoverato in. Domani il bollettino medico A quanto riferito da Tgcom24, è possibile che per, 86 anni, si sia riproposto lo stesso problema di ossigenazione dovuto, tra le altre cose, agli effetti del post Covid che aveva indotto i medici a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AFP : #BREAKING Ex-Italian PM Silvio Berlusconi in intensive care: source - Capezzone : Forza Silvio @berlusconi ????????????. In questo momento mi auguro che tutti facciano davvero il tifo per lui. E speriam… - trash_italiano : Silvio Berlusconi sarebbe ricoverato all’ospedale San Raffaele in terapia intensiva cardiochirurgica. Le sue condiz… - mariaau15487649 : RT @GiorgiaMeloni: Un augurio sincero e affettuoso di pronta guarigione a Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano. Forza Si… - illfxxk2 : RT @GiorgiaMeloni: Un augurio sincero e affettuoso di pronta guarigione a Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano. Forza Si… -

16.58, oggi no bollettini medici Ricoverato nel reparto di terapia intensiva generale e cardiotoracica dell' Ospedale San Raffaele di Milano,trascorrerà la notte in ospedale. Si profilano più giorni di ricovero. Lo confermano fonti sanitarie, precisando che per oggi non è previsto alcun bollettino medico. Eventuali ...AGI/Vista - "Il leader di Forza Italiaè ricoverato in terapia intensiva perché non era stato risolto un problema che riguardava un'infezione, però parla. È tutto quello che so. Siamo stati al chiuso e non ho avuto il ...Condizioni stabili, ma tanta paura:è stato ricoverato di nuovo al San Raffaele di Milano, questa volta nel reparto di terapia intensiva per un affanno respiratorio: si sospetta una polmonite. Il leader di Forza Italia,...

Silvio Berlusconi ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele: sospetta polmonite. Il fratello Paolo e la figlia Marina in ... Open

(ANSA) - ROMA, 05 APR - Silvio Berlusconi, si apprende, è stato ricoverato in terapia intensiva per problemi cardiovascolari all'ospedale ...Silvio Berlusconi è ricoverato da stamattina al San Raffaele. Si trova in terapia intensiva per problemi cardiovascolari all'ospedale dove è arrivato con affanno respiratorio. La situazione dell'ex ...