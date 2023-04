Silvio Berlusconi in terapia intensiva al San Raffaele per un problema cardiaco (Di mercoledì 5 aprile 2023) Silvio Berlusconi è nuovamente ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano. Secondo alcune agenzie di stampa si troverebbe nel reparto di terapia intensiva cardiochirurgica. Una settimana fa era stato dimesso dallo stesso nosocomio dopo alcune visite di controllo. Questa mattina poi, è tornato nella struttura con affanno respiratorio. A gennaio 2022, sempre al San Raffaele era L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 5 aprile 2023)è nuovamente ricoverato all’ospedale Sandi Milano. Secondo alcune agenzie di stampa si troverebbe nel reparto dicardiochirurgica. Una settimana fa era stato dimesso dallo stesso nosocomio dopo alcune visite di controllo. Questa mattina poi, è tornato nella struttura con affanno respiratorio. A gennaio 2022, sempre al Sanera L'articolo proviene da Inews24.it.

