Silvio Berlusconi in ospedale, l’orrore sui social contro l’ex premier (Di mercoledì 5 aprile 2023) Silvio Berlusconi è stato ricoverato al San Raffaele di Milano; un ricovero che arriva a meno di una settimana dalle dimissioni dal nosocomio meneghino dove, da anni, l’ex premier è in cura. La notizia dei problemi di salute di Silvio Berlusconi ha fatto, in poco tempo, il giro del mondo. A cominciare dal Washington Post e The Hill. “Italia: Silvio Berlusconi in terapia intensiva a Milano per un problema cardiaco”, titolano i media francesi, dal sito del giornale Le Figaro. E ancora, scrive Adnkronos, “Silvio Berlusconi in terapia intensiva a Milano”, titola il britannico Guardian, che dedica un lungo articolo al leader di Forza Italia. La notizia si rincorre anche sui siti web del Telegraph, del Mirror, ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 5 aprile 2023)è stato ricoverato al San Raffaele di Milano; un ricovero che arriva a meno di una settimana dalle dimissioni dal nosocomio meneghino dove, da anni,è in cura. La notizia dei problemi di salute diha fatto, in poco tempo, il giro del mondo. A cominciare dal Washington Post e The Hill. “Italia:in terapia intensiva a Milano per un problema cardiaco”, titolano i media francesi, dal sito del giornale Le Figaro. E ancora, scrive Adnkronos, “in terapia intensiva a Milano”, titola il britannico Guardian, che dedica un lungo articolo al leader di Forza Italia. La notizia si rincorre anche sui siti web del Telegraph, del Mirror, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AFP : #BREAKING Ex-Italian PM Silvio Berlusconi in intensive care: source - MarcoFattorini : ++ Secondo quanto appreso dal Foglio, Silvio #Berlusconi sarebbe ricoverato all’ospedale San Raffaele in terapia intensiva cardiochirurgica - Agenzia_Ansa : Silvio Berlusconi è ricoverato da stamattina al San Raffaele. Si tratta di un nuovo ricovero per l'ex premier che e… - bisciacremisi : RT @ultimora_pol: ?? +++ Media: Silvio Berlusconi ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele+++ @ultimora_pol - bertolire : RT @dariodangelo91: Sulle condizioni di Silvio #Berlusconi leggo - quando va bene - un'immotivata corsa al commento ironico ed un'inquietan… -