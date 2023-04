Silvio Berlusconi in ospedale | è ricoverato in terapia intensiva

(Di mercoledì 5 aprile 2023)torna a far allarmare amici, parenti, seguaci e tifosi per le sue condizioni di salute. Dopo il ricovero della scorsa settimana, per accertamenti, controlli ed esami, durato un po’ più a lungo del previsto, il proprietario del Monza Calcio si trova nuovamente in. Sembra che il leader di Forza Italia sia adessoinal San Raffaele per dei problemi polmonari ma le sue condizioni non sarebbero gravi. L'articolo CalcioWeb.

Silvio Berlusconi è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'Ospedale San Raffaele di Milano. Lo si apprende da fonti vicine al leader di Forza Italia dopo alcune indiscrezioni uscite in stampa. Non è passata nemmeno una settimana da quando Berlusconi è stato dimesso dall'ospedale San Raffaele di Milano che il fondatore di Forza Italia sarebbe stato costretto a un nuovo ricovero. Secondo quanto appreso da Ansa, si trova in terapia intensiva cardiochirurgica. Ansia in casa Monza. Le sue condizioni a quanto risulta non sarebbero drammatiche. L'ex premier era già stato ricoverato la settimana precedente.

MILANO - Secondo quanto si apprende il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, sarebbe ricoverato all'ospedale San Raffaele, nel reparto di terapia intensiva cardiologica. Berlusconi era stato dimesso pochi giorni prima. (ANSA) - ROME, APR 5 - Ex-premier and Forza Italia leader Silvio Berlusconi was admitted to Milan's San Raffaele hospital again on Wednesday, sources said, after spending some days at the same hospital the previous week.