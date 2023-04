Silvio Berlusconi è ricoverato nel reparto di terapia intensiva al San Raffaele di Milano

(Di mercoledì 5 aprile 2023)inall’ospedale Sandi. Il leader di Forza Italia è stato portato in mattinata nella struttura ospedaliera, dove è arrivato con affanno respiratorio, per problemi cardiovascolari. La situazione dell’ex premier al momento sarebbe stabile. Per lui si tratta del secondo ricovero in pochissimo tempo. Era infatti stato dimesso il 30 marzo dallo stesso ospedale dopo alcuni giorni di degenza per “controlli programmati”. Lasciando il San, accompagnato dalla compagna Marta Fascina aveva rivolto un cenno di saluto dal sedile posteriore dell’auto blu ai giornalisti e curiosi che lo attendevano dall’ingresso di via Olgettina 60. Il ritorno ad Arcore aveva fatto ...

