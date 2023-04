Silvio Berlusconi è ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano | «È in terapia intensiva»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : ++ Secondo quanto appreso dal Foglio, Silvio #Berlusconi sarebbe ricoverato all’ospedale San Raffaele in terapia intensiva cardiochirurgica - AFP : #BREAKING Ex-Italian PM Silvio Berlusconi in intensive care: source - Capezzone : Forza Silvio @berlusconi ????????????. In questo momento mi auguro che tutti facciano davvero il tifo per lui. E speriam… - Vince08440165 : RT @dottorbarbieri: ?? Silvio Berlusconi sarebbe stato nuovamente ricoverato all'ospedale San Raffaele. - LuisaRagni : RT @Libero_official: '#Berlusconi ricoverato ancora al San Raffaele, è in terapia intensiva'. Due giorni fa il video su Instagram https://… -

... NEWS E TRATTATIVE LIVE LA 'PAZZA' IDEA CAVANI A qualcuno potrebbe sembrare impossibile , parola tuttavia da non pronunciare quando di mezzo ci sonoe Adriano Galliani . L'ultima '...è ricoverato in terapia intensiva all' ospedale San Raffaele di Milano. Il leader di Forza Italia è stato portato in mattinata nella struttura ospedaliera, dove è arrivato con ...è stato ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano la mattina di mercoledì 5 aprile . L'ex premier era stato dimesso il 30 marzo scorso dallo stesso ospedale. Questa volta ...

MILANO Secondo quanto si apprende il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, sarebbe ricoverato all’ospedale San Raffaele, nel reparto di terapia intensiva cardiologica. Berlusconi era stato ...(ANSA) - ROME, APR 5 - Ex-premier and Forza Italia leader Silvio Berlusconi was admitted to Milan's San Raffaele hospital again on Wednesday, sources said, after spending some days at the same ...