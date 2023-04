Silvio Berlusconi è arrivato al San Raffaele con affanno respiratorio: è in terapia intensiva (Di mercoledì 5 aprile 2023) Nuovo ricovero per il leader di Forza Italia. Silvio Berlusconi è ricoverato da mercoledì mattina all’ospedale San Raffaele di Milano. Si trova in terapia intensiva per problemi cardiovascolari, dove è arrivato con affanno respiratorio. La situazione dell’ex premier sarebbe stabile. La decisione del ricovero è avvenuta in mattinata, dopo una serie di controlli che hanno evidenziato anche difficoltà respiratorie. È un nuovo ricovero per l’ex premier che era stato dimesso il 30 marzo dallo stesso ospedale. In quell’occasione era stato ricoverato per dei controlli probabilmente legati a un episodio di aritmia. Nel primo periodo di ospedalizzazione era emerso anche che aveva dei forti dolori alla schiena. Quel primo ricovero era durato quattro giorni, al ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 5 aprile 2023) Nuovo ricovero per il leader di Forza Italia.è ricoverato da mercoledì mattina all’ospedale Sandi Milano. Si trova inper problemi cardiovascolari, dove ècon. La situazione dell’ex premier sarebbe stabile. La decisione del ricovero è avvenuta in mattinata, dopo una serie di controlli che hanno evidenziato anche difficoltà respiratorie. È un nuovo ricovero per l’ex premier che era stato dimesso il 30 marzo dallo stesso ospedale. In quell’occasione era stato ricoverato per dei controlli probabilmente legati a un episodio di aritmia. Nel primo periodo di ospedalizzazione era emerso anche che aveva dei forti dolori alla schiena. Quel primo ricovero era durato quattro giorni, al ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AFP : #BREAKING Ex-Italian PM Silvio Berlusconi in intensive care: source - ultimora_pol : ?? +++ Media: Silvio Berlusconi ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele+++ @ultimora_pol - Capezzone : Forza Silvio @berlusconi ????????????. In questo momento mi auguro che tutti facciano davvero il tifo per lui. E speriam… - basselsafi : RT @AFP: #BREAKING Ex-Italian PM Silvio Berlusconi in intensive care: source - rspiral222 : RT @trash_italiano: Silvio Berlusconi sarebbe ricoverato all’ospedale San Raffaele in terapia intensiva cardiochirurgica. Le sue condizioni… -