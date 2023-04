Silvio Berlusconi, Dagospia: “È in gravissime condizioni” (Di mercoledì 5 aprile 2023) Silvio Berlusconi, l’ex presidente del Consiglio italiano e fondatore di Forza Italia, è attualmente in condizioni molto gravi a causa di una polmonite bilaterale acuta. Dagospia ha lanciato la notizia poco fa sul suo sito ufficiale con una dagonota, in cui dice che Berlusconi sta lottando contro una grave crisi respiratoria a causa della sua condizione. Polmonite bilaterale, di cosa si tratta La polmonite bilaterale acuta è una forma grave di polmonite che colpisce entrambi i polmoni contemporaneamente e può essere causata da diversi fattori, tra cui batteri, virus e funghi. Questa malattia può essere molto pericolosa per le persone anziane o per quelle che hanno un sistema immunitario debole, come nel caso di Berlusconi. Leggi anche: Silvio ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 5 aprile 2023), l’ex presidente del Consiglio italiano e fondatore di Forza Italia, è attualmente inmolto gravi a causa di una polmonite bilaterale acuta.ha lanciato la notizia poco fa sul suo sito ufficiale con una dagonota, in cui dice chesta lottando contro una grave crisi respiratoria a causa della sua condizione. Polmonite bilaterale, di cosa si tratta La polmonite bilaterale acuta è una forma grave di polmonite che colpisce entrambi i polmoni contemporaneamente e può essere causata da diversi fattori, tra cui batteri, virus e funghi. Questa malattia può essere molto pericolosa per le persone anziane o per quelle che hanno un sistema immunitario debole, come nel caso di. Leggi anche:...

