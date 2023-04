Silvio Berlusconi con la pistola, la foto del 1977 (Di mercoledì 5 aprile 2023) La foto di Silvio Berlusconi con una pistola poggiata sulla scrivania è una delle più famose del Cavaliere. Fu scattata nel 1977 dal fotografo Alberto Roveri e raffigura Berlusconi a 41 anni, nel suo ufficio di Edilnord, con una 357 Magnum inserita nella fondina e poggiata su delle carte. In quell’occasione Berlusconi spiegò al fotografo che l’arma gli serviva per difesa personale e per scongiurare sequestri: “Ha idea di quanti industriali vengono rapiti”?. Davanti al fotografo allibito infatti, Berlusconi tirò fuori altre due pistole, una delle quali sarebbe servita al suo autista. Quell’anno Berlusconi era appena diventato Cavaliere (titolo concesso dal Presidente Giovanni Leone) e ... Leggi su cultweb (Di mercoledì 5 aprile 2023) Ladicon unapoggiata sulla scrivania è una delle più famose del Cavaliere. Fu scattata neldalgrafo Alberto Roveri e raffiguraa 41 anni, nel suo ufficio di Edilnord, con una 357 Magnum inserita nella fondina e poggiata su delle carte. In quell’occasionespiegò algrafo che l’arma gli serviva per difesa personale e per scongiurare sequestri: “Ha idea di quanti industriali vengono rapiti”?. Davanti algrafo allibito infatti,tirò fuori altre due pistole, una delle quali sarebbe servita al suo autista. Quell’annoera appena diventato Cavaliere (titolo concesso dal Presidente Giovanni Leone) e ...

