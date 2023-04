Silvio Berlusconi, che malattia ha: la diagnosi dagli esami effettuati (Di mercoledì 5 aprile 2023) Arrivano ulteriori aggiornamenti su Silvio Berlusconi dopo il ricovero in terapia intensiva. La sua salute sta mettendo in allarme tantissime persone, infatti sono giunti immediatamente alcuni commenti dal mondo della politica. Gli stanno augurando una pronta guarigione, ma questo nuovo trasferimento nel nosocomio San Raffaele era sicuramente non previsto. Anche perché pare abbia accusato dei problemi fisici improvvisi, che lo hanno costretto a non poter rimanere più nella sua abitazione. Solamente pochi giorni fa c’era stato un ricovero da parte di Silvio Berlusconi, ma poi il 30 marzo aveva ottenuto le dimissioni. Ora la notizia sulla terapia intensiva cardiochirurgica è stata come un fulmine a ciel sereno. E i principali organi di stampa stanno riuscendo ad ottenere più news sulla sua salute, grazie anche ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 5 aprile 2023) Arrivano ulteriori aggiornamenti sudopo il ricovero in terapia intensiva. La sua salute sta mettendo in allarme tantissime persone, infatti sono giunti immediatamente alcuni commenti dal mondo della politica. Gli stanno augurando una pronta guarigione, ma questo nuovo trasferimento nel nosocomio San Raffaele era sicuramente non previsto. Anche perché pare abbia accusato dei problemi fisici improvvisi, che lo hanno costretto a non poter rimanere più nella sua abitazione. Solamente pochi giorni fa c’era stato un ricovero da parte di, ma poi il 30 marzo aveva ottenuto le dimissioni. Ora la notizia sulla terapia intensiva cardiochirurgica è stata come un fulmine a ciel sereno. E i principali organi di stampa stanno riuscendo ad ottenere più news sulla sua salute, grazie anche ...

