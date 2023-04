Silvia Mezzanotte | chi è il marito Massimiliano | età | lavoro | figli e vita privata

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con “Oggi è un altro giorno”, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi ci sarà anche la celebre cantante dei Matia Bazarche racconterà tutto sulla suae l’adorato. Siete curiosi di saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lui! LadiLa cantanteè una persona piuttosto riservata sulla sua, per cui non ha mai voluto lasciare dichiarazioni molto specifiche in merito. Sappiamo soltanto che ha un compagno da molti anni di cui è ...