Silvestri: "Costretta a test Dna per tutelare mio figlio e mio compagno" (Di mercoledì 5 aprile 2023) "Sono stata Costretta a fare il test di paternità per mio figlio di soli tre mesi. E il padre è proprio Fabio, il mio compagno. Naturalmente, non avevo dubbi", e "ho scelto di rendere pubblica questa ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 5 aprile 2023) "Sono stataa fare ildi paternità per miodi soli tre mesi. E il padre è proprio Fabio, il mio. Naturalmente, non avevo dubbi", e "ho scelto di rendere pubblica questa ...

