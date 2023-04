Silvan: «Al casinò non posso giocare a carte, solo dadi e roulette, sono schedato dall’Interpol» (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il Corriere della Sera intervista Aldo Savoldello, in arte Silvan. Il mago del Sim Sala Bim, per intenderci. E infatti gli viene chiesto cosa voglia dire la frase. Silvan risponde: «Non lo so, era il ritornello di una canzoncina danese anni ’40. Prima la mia parola magica era tactàc-serùmba-yamaclèr, l’avevo inventata io, sente come suona bene?». Il primo incontro di Silvan con il mondo della magia avvenne quando aveva 7 anni, in vacanza. Era con la famiglia a Crespano del Grappa e alla lotteria del sabato in piazza assistette all’esibizione di un prestigiatore che lo coinvolse nel numero che stava proponendo al pubblico. «Di colpo fui invaso da un tremore, un’emozione forte che mi sembrava di volare». Silvan racconta di essere autodidatta («studiavo su vecchi testi di magia comprati alle bancarelle dell’usato nel ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il Corriere della Sera intervista Aldo Savoldello, in arte. Il mago del Sim Sala Bim, per intenderci. E infatti gli viene chiesto cosa voglia dire la frase.risponde: «Non lo so, era il ritornello di una canzoncina danese anni ’40. Prima la mia parola magica era tactàc-serùmba-yamaclèr, l’avevo inventata io, sente come suona bene?». Il primo incontro dicon il mondo della magia avvenne quando aveva 7 anni, in vacanza. Era con la famiglia a Crespano del Grappa e alla lotteria del sabato in piazza assistette all’esibizione di un prestigiatore che lo coinvolse nel numero che stava proponendo al pubblico. «Di colpo fui invaso da un tremore, un’emozione forte che mi sembrava di volare».racconta di essere autodidatta («studiavo su vecchi testi di magia comprati alle bancarelle dell’usato nel ...

