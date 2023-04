Sicurezza stradale: le sanzioni per telefonare alla guida (Di mercoledì 5 aprile 2023) Sicurezza stradale: ecco tutte le sanzioni previste nel 2023 per telefonare alla guida. È stato accertato che l’uso del telefono cellulare durante la guida è un comportamento pericoloso e illegale. Il codice della strada ha chiarito che chi viola questa legge dovrà affrontare gravi conseguenze. Questo articolo discuterà delle sanzioni 2023 per aver chiamato durante L'articolo proviene da Tenacemente. Leggi su tenacemente (Di mercoledì 5 aprile 2023): ecco tutte lepreviste nel 2023 per. È stato accertato che l’uso del telefono cellulare durante laè un comportamento pericoloso e illegale. Il codice della strada ha chiarito che chi viola questa legge dovrà affrontare gravi conseguenze. Questo articolo discuterà delle2023 per aver chiamato durante L'articolo proviene da Tenacemente.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gualtierieurope : Domani terminano i lavori di riqualificazione del sottopasso di Castel Sant’Angelo. Un restyling completo che mette… - Ansa_Fvg : Studenti a scuola di sicurezza stradale, in 300 a Trieste. Iniziativa della Polizia Locale e Presidenza Consiglio M… - FINANZANEWS2 : Cellulare alla guida: ecco tutte le sanzioni per il 2023! LEGGI ORA ?? - roma_tg24 : Sicurezza stradale, al via tour nelle scuole per 1500 studenti - renaultitalia : guarda ora #TimeFighters, il documentario che racconta la collaborazione tra #Renault e il corpo dei vigili del fuo… -