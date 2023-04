“Siamo al collasso”. La lezione del sindaco ai fan dell’accoglienza (Di mercoledì 5 aprile 2023) Ieri il governo ha fissato la sua priorità: fermare gli sbarchi dalla Tunisia. E lo ha fatto in un vertice presieduto da Giorgia Meloni a Palazzo Chigi e che ha visto coinvolti i ministri competenti, dagli Esteri di Tajani agli Interni di Piantedosi passando per la Difesa di Crosetto. A sinistra sembrerà roba da “questurini”, forse pure un approccio “nazionalista”, “razzista” e tutto il resto. Tuttavia “fermare i flussi” significa rimettere un sesto un sistema, quello dell’accoglienza, che a breve rischia di finire al “collasso”. A dirlo non è esponente della maggioranza né il direttore di un quotidiano “di destra”. A dirlo sono i sindaci, per la precisione un sindaco di centrosinistra. Lui si chiama Matteo Biffoni, di mestiere fa il primo cittadino di Prato ed è presidente dell’Anci Toscana oltre che delegato dell’Anci proprio per ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 5 aprile 2023) Ieri il governo ha fissato la sua priorità: fermare gli sbarchi dalla Tunisia. E lo ha fatto in un vertice presieduto da Giorgia Meloni a Palazzo Chigi e che ha visto coinvolti i ministri competenti, dagli Esteri di Tajani agli Interni di Piantedosi passando per la Difesa di Crosetto. A sinistra sembrerà roba da “questurini”, forse pure un approccio “nazionalista”, “razzista” e tutto il resto. Tuttavia “fermare i flussi” significa rimettere un sesto un sistema, quello, che a breve rischia di finire al “”. A dirlo non è esponente della maggioranza né il direttore di un quotidiano “di destra”. A dirlo sono i sindaci, per la precisione undi centrosinistra. Lui si chiama Matteo Biffoni, di mestiere fa il primo cittadino di Prato ed è presidente dell’Anci Toscana oltre che delegato dell’Anci proprio per ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Karlo72624998 : Migranti choc: siamo al collasso, Trump arrestato e Putin: quindi, oggi... - AyeyeB2 : @tecnicolorRose @Lukadiarde Non ci troviamo di fronte a un collasso strutturale dell'ecosistema perchè la macchina… - ivan71439634 : RT @CBinnella: #Schlein : servono #migranti Sindaco di #Modena : non abbiamo più posto siamo al collasso Ecco come la #sinistra vive ?????… - SbrizzaClaudio : RT @CBinnella: #Schlein : servono #migranti Sindaco di #Modena : non abbiamo più posto siamo al collasso Ecco come la #sinistra vive ?????… - bruno_luckn : RT @CBinnella: #Schlein : servono #migranti Sindaco di #Modena : non abbiamo più posto siamo al collasso Ecco come la #sinistra vive ?????… -