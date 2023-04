Siae, perché l'Antitrust ha indagato Meta (Di mercoledì 5 aprile 2023) Aperta un'istruttoria contro la società di Zuckerberg per abuso di dipendenza economica nei confronti di Siae. Avrebbe approfittato del suo potere di mercato per imporre condizioni contrattuali ingiuste Leggi su wired (Di mercoledì 5 aprile 2023) Aperta un'istruttoria contro la società di Zuckerberg per abuso di dipendenza economica nei confronti di. Avrebbe approfittato del suo potere di mercato per imporre condizioni contrattuali ingiuste

L'Antitrust avvia un'istruttoria nei confronti di Meta per la negoziazione con Siae approfondimento Musica su Instagram, perché Siae e Meta non hanno raggiunto l'accordo Ripercussioni anche sugli autori Il comportamento di Meta potrebbe avere ripercussioni anche sugli autori ... L'Antitrust avvia un'istruttoria nei confronti di Meta per la trattiva con la Siae sui diritti musicali Anche perché dopo l'interruzione delle trattative Meta ha eliminato dalle piattaforme social i contenuti musicali tutelati da Siae in modo che non fossero più fruibili dagli utenti. L'Autorità ...