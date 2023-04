Si insedia il nuovo Consiglio Nazionale Forense

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 5 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – Domani, a Roma, nella sede di via Arenula, presso il ministero della Giustizia, avrà luogo l’mento delche resterà in carica fino al 2026. La seduta, convocata dalla presidente uscente Maria Masi, ha all’ordine del giorno l’elezione delpresidente e delle altre cariche dell’ufficio di presidenza, primo adempimento delCnf che conta trentaquattro avvocati, di cui diciassette nuovi componenti e altrettanti riconfermati per un secondo mandato. Istituito nel 1926, ilha annoverato tra le sue fila avvocati, giuristi e politici di fama: da Vittorio Scialoja, Francesco Carnelutti e Arturo Rocco, il padre del codice penale ...