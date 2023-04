“Si è scoperto soltanto adesso”. GF Vip 7, Edoardo Donnamaria ed Edoardo Tavassi: è successo dopo la diretta (Di mercoledì 5 aprile 2023) Edoardo Donnamaria ed Edoardo Tavassi sono stati inseparabili all’interno della casa del GF Vip 7. Ora, a reality show finito, è ora di tirare le somme e capire se i due sono ancora amici o tra loro è finitoti tutto. Ci facciamo questa domanda perché sappiamo tutti cosa ha detto Antonella Fiordelisi a Micol Incorvaia. “Devi sapere che una volta uscito Edo ha levato il segui a te e a tua sorella gne gne“, aveva fatto sapere l’ex schermitrice la settimana scorsa alla sorella di Clizia. Una cosa alla quale nessuno aveva dato poco conto, tuttavia ora la domanda sorge spontanea: i due ragazzi sono ancora amici o Antonella nega al compagno di vedersi con Tavassone? Sembra assurdo, vista la loro amicizia, ma non sarebbe poi così strano considerando come la pensa Antonella Fiordelisi su di ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 5 aprile 2023)edsono stati inseparabili all’interno della casa del GF Vip 7. Ora, a reality show finito, è ora di tirare le somme e capire se i due sono ancora amici o tra loro è finitoti tutto. Ci facciamo questa domanda perché sappiamo tutti cosa ha detto Antonella Fiordelisi a Micol Incorvaia. “Devi sapere che una volta uscito Edo ha levato il segui a te e a tua sorella gne gne“, aveva fatto sapere l’ex schermitrice la settimana scorsa alla sorella di Clizia. Una cosa alla quale nessuno aveva dato poco conto, tuttavia ora la domanda sorge spontanea: i due ragazzi sono ancora amici o Antonella nega al compagno di vedersi con Tavassone? Sembra assurdo, vista la loro amicizia, ma non sarebbe poi così strano considerando come la pensa Antonella Fiordelisi su di ...

