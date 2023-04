Si chiude in semifinale il cammino dei nerazzurri in Coppa Italia | il gol di testa di Keramistis decide la vittoria della Roma

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ragusaoggi : Con il pareggio di ieri contro il Priolo, il Vittoria chiude la stagione regolare e si appresta a preparare l’appen… - IlCanturino_24 : FINISCE QUI! SEMIFINALE SCUDETTO! Lavia chiude un match dominato a Monza. 0-3 Trentino, 3-1 nella serie. Una grand… - vocidistratte : E LA CHIUDE DAN LAVIA CON UN ACE! SIAMO IN SEMIFINALE ???? - Fcdatletico1994 : A Zia Lisa vittoria dell’Fcd Atletico 1994 sul Megara Augusta 3-2 (pt 1-0): reti in successione di Gulisano, Ficher… - paoloangeloRF : #MiamiOpen siii jannik chiude il2 set “ #siner porta la semifinale al terzo set vincendo il secondo 11-1 da quando… -

Niente da fare per la formazione romena, che dopo aver superato inTargoviste non riesce ... La vittoria va però alla squadra italiana, che la25 - 18 grazie a Mingardi. Un successo ...In Bolivia senza reti dila partita tra Wilstermann e Nacional Potosi mentre in Botola Pro 2 ... In Italia si gioca l'andata della secondadi Coppa Italia tra Cremonese e Fiorentina ...... dove, dopo aver eliminato anche il Real Madrid in, raggiunge la finale di Coppa UEFA, ... L'avventura europea sipoi ai quarti di finale contro l'Arsenal, futuro vincitore dell'...

Coppa Italia, alle 21 Cremonese-Fiorentina, a caccia di una finale. Segui la cronaca testuale RaiNews

Le semifinali: Toscana-Calabria al Palasport di Valeggio e Sicilia ... La Lombardia ha regolato il Piemonte VdA con tre gol per tempo. Tripletta di Cascio che chiude il match salendo a quota nove ...nel finale chiude la “fuga per la vittoria di Caasno”. Incolpevole sulla rete che decide la gara. (Mondoprimavera) I nerazzurri perdono di misura contro i giallorossi e vengono eliminati in semifinale ...