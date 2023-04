Shrek potrebbe avere un nuovo spin-off: i primi spoiler (Di mercoledì 5 aprile 2023) La saga di Shrek è sempre riuscita ad appassionare grandi e piccini. Al momento, il franchise può contare sulla presenza di tre sequel, di due spin-off e di diversi cortometraggi. Il successo inarrestabile e le continue richieste dei fan sembrano che abbiano spinto i produttori a tornare sui loro passi. Stando alle prime indiscrezioni rilasciate a Variety da Chris Meledandri, infatti, pare che il quinto capitolo sia già in fase di sviluppo: “C’è un enorme entusiasmo da parte degli attori per tornare“. Il cast è già stato contattato per dare vita al progetto e sono iniziati i primi colloqui. Le sorprese, però, non finiscono qui perché l’uomo ha parlato anche della possibilità di realizzare uno spin-off incentrato sulle avventure di Ciuchino, il simpatico asinello presente fin dall’inizio della storia. ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 5 aprile 2023) La saga diè sempre riuscita ad appassionare grandi e piccini. Al momento, il franchise può contare sulla presenza di tre sequel, di due-off e di diversi cortometraggi. Il successo inarrestabile e le continue richieste dei fan sembrano che abbianoto i produttori a tornare sui loro passi. Stando alle prime indiscrezioni rilasciate a Variety da Chris Meledandri, infatti, pare che il quinto capitolo sia già in fase di sviluppo: “C’è un enorme entusiasmo da parte degli attori per tornare“. Il cast è già stato contattato per dare vita al progetto e sono iniziati icolloqui. Le sorprese, però, non finiscono qui perché l’uomo ha parlato anche della possibilità di realizzare uno-off incentrato sulle avventure di Ciuchino, il simpatico asinello presente fin dall’inizio della storia. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AndreaRoma1992 : @antonioamodio23 @AaronBaileyArt Per me anche Pino Insegno potrebbe essere un ideale Shrek, ha proprio la voce e i… - z3r00cl0ck : questo film l’unica cosa insieme a Shrek 5 che potrebbe migliorare l’anno. che dico anni il resto della vita - rhodibus : Una di quelle produzione che potrebbe uscire fuori malissimo ma che guarderò comunque con gioia perché Shrek è casa… - FedeSaraiello : tra i poster di #Barbie e la notizia che potrebbe tornare Shrek 5 OGGI GRANDE GIORNO PER IL VERO CINEMA ?? - Adrianaerosario : #nikiters #donnalisi #gfvip QUANDO ORIANA DICEVA CHE NIKITA ERA SHREK E AVEVA LE GAMBE BRUTTE CM UN MASCHIO TUTTI G… -