Shrek 5 in sviluppo | Mike Myers | Eddie Murphy e Cameron Diaz in trattative per tornare nel cast vocale

(Di mercoledì 5 aprile 2023)si preparano aa dar voce ai personaggi fiabeschi dell'universo di. Dopo anni di voci e false partenze,5 è ora ufficialmente in fase die le star che compongono iloriginale,,sono entrate inper fare ritorno. Il primoè uscito nel 2001, dando il via a un franchise animato di enorme successo che ora include quattro lungometraggi e diversi spin-off, tra cui il recente Il Gatto con gli Stivali 2: L'ultimo Desiderio, campione d'incassi al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PopspaceI : Shrek 5 - Confermato lo sviluppo con i doppiatori iconici. #DreamWorks #DreamWorksAnimation #Shrek #Shrek5… -

Shrek 5 in sviluppo, Mike Myers, Eddie Murphy e Cameron Diaz in ... Movieplayer

Dopo l’annuncio di Disney di voler portare il franchise di Toy Story avanti per un quinto capitolo, anche un altra saga animata arriva al traguardo del quinto film: Shrek 5 sarebbe in lavorazione e ...Dopo anni di voci e false partenze, Shrek 5 è ora ufficialmente in fase di sviluppo e le star che compongono il cast originale, Mike Myers, Cameron Diaz e Eddie Murphy,sono entrate in trattative per ...