Shake: Raiplay riscrive l’Otello in salsa teen. E Iago diventa una donna (Di mercoledì 5 aprile 2023) Cast Shake Una fiction che prende ispirazione dai protagonisti delle opere di William Shakespeare, e li trasporta in un liceo di Roma al giorno d’oggi, con l’identità che a quell’età cambia e con la perdita dell’innocenza che segna la fine dell’adolescenza. E’ Shake, un prodotto seriale, disponibile su Raiplay dal 14 aprile, nato dalla collaborazione tra Rai Fiction e Lucky Red. Il protagonista, quindi, non è più il valoroso condottiero dell’esercito veneziano, narrato dal più grande drammaturgo di tutti i tempi, ma Thomas, il leader imperturbabile di una crew di parkour. Accanto a lui si muovono il simpatico Michele (Cassio) e l’arguta Gaia (Iago). Un equilibrio solido, almeno fino a quando non appare Beatrice (Desdemona), la più bella ragazza del liceo, di cui sia Thomas che Gaia si ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 5 aprile 2023) CastUna fiction che prende ispirazione dai protagonisti delle opere di Williamspeare, e li trasporta in un liceo di Roma al giorno d’oggi, con l’identità che a quell’età cambia e con la perdita dell’innocenza che segna la fine dell’adolescenza. E’, un prodotto seriale, disponibile sudal 14 aprile, nato dalla collaborazione tra Rai Fiction e Lucky Red. Il protagonista, quindi, non è più il valoroso condottiero dell’esercito veneziano, narrato dal più grande drammaturgo di tutti i tempi, ma Thomas, il leader imperturbabile di una crew di parkour. Accanto a lui si muovono il simpatico Michele (Cassio) e l’arguta Gaia (). Un equilibrio solido, almeno fino a quando non appare Beatrice (Desdemona), la più bella ragazza del liceo, di cui sia Thomas che Gaia si ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiPlay : L’adolescenza è una tragedia. Eppure, a pensarci bene, è anche una commedia. E allora, perché non raccontarla affid… - Raiofficialnews : '#ShakeLaSerie è la reinterpretazione di sentimenti eterni, di drammi sempre esistiti raccontati dal punto di vista… - Raiofficialnews : Gelosia, amore, tradimenti: l'Otello di Shakespeare in un liceo romano. ?? Su @RaiPlay arriva #ShakeLaSerie, una p… - frlssxtwfs : RT @RaiPlay: L’adolescenza è una tragedia. Eppure, a pensarci bene, è anche una commedia. E allora, perché non raccontarla affidandosi a Sh… - barbara_bonetto : RT @Raiofficialnews: '#ShakeLaSerie è la reinterpretazione di sentimenti eterni, di drammi sempre esistiti raccontati dal punto di vista di… -