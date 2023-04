Shake, il trailer della nuova serie young adult in esclusiva su RaiPlay (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il trailer di Shake, la nuova serie young adult in esclusiva su RaiPlay: dopo il grande successo di Mare Fuori arriva il teen drama ispirato all’Otello di Shakespeare Arriva la nuova serie che parla alle giovani generazioni: Shake (una produzione Lucky Red in collaborazione con Rai Fiction), 8 puntate da 25 minuti ciascuna, disponibile su RaiPlay a partire da venerdì 14 aprile 2023. Diretta da Giulia Gandini, scritta e creata da Gianluca Bernardini, Carolina Cavalli, Caterina Salvatori, Shake vanta un cast di giovani talenti: Jason Prempeh (The Slaughter – La mattanza, The Swarm), Giulia Fazzini (Marta & Eva), Giada Di Palma, Alessandro Cannavà ... Leggi su spettacolo.eu (Di mercoledì 5 aprile 2023) Ildi, lainsu: dopo il grande successo di Mare Fuori arriva il teen drama ispirato all’Otello dispeare Arriva lache parla alle giovani generazioni:(una produzione Lucky Red in collaborazione con Rai Fiction), 8 puntate da 25 minuti ciascuna, disponibile sua partire da venerdì 14 aprile 2023. Diretta da Giulia Gandini, scritta e creata da Gianluca Bernardini, Carolina Cavalli, Caterina Salvatori,vanta un cast di giovani talenti: Jason Prempeh (The Slaughter – La mattanza, The Swarm), Giulia Fazzini (Marta & Eva), Giada Di Palma, Alessandro Cannavà ...

