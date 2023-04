‘Shake’, arriva la serie teen Rai ispirata all’Otello di Shakespeare (Di mercoledì 5 aprile 2023) Da venerdì 14 aprile in esclusiva solo su RaiPlay è disponibile il teen drama ‘Shake’ ispirato a ‘Otello’ di Shakespeare. La serie composta da 8 episodi da 25 minuti è diretta dalla regista Giulia Gandini, che si divide tra Roma e Londra, e prodotta dalla Lucky Red in collaborazione con Rai Fiction. Il cast principale è composto da giovani attori: Jason Prempeh (Thomas), Giulia Fazzini (Beatrice), Giada Di Palma (Gaia), Alessandro Cannavà (Michele), Greta Esposito (Emilia), Damiano Gavino (Leonardo). “Perché continuiamo a leggere i grandi romanzi? Perché li adattiamo? Perché sono eterni non hanno una scadenza”, riflette Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, “Shake è una reinterpretazione dell’aderenza alla realtà dei sentimenti eterni. Mettiamo in scena un dramma che è sempre esistito socialmente, ma dal ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 5 aprile 2023) Da venerdì 14 aprile in esclusiva solo su RaiPlay è disponibile ildramaispirato a ‘Otello’ di. Lacomposta da 8 episodi da 25 minuti è diretta dalla regista Giulia Gandini, che si divide tra Roma e Londra, e prodotta dalla Lucky Red in collaborazione con Rai Fiction. Il cast principale è composto da giovani attori: Jason Prempeh (Thomas), Giulia Fazzini (Beatrice), Giada Di Palma (Gaia), Alessandro Cannavà (Michele), Greta Esposito (Emilia), Damiano Gavino (Leonardo). “Perché continuiamo a leggere i grandi romanzi? Perché li adattiamo? Perché sono eterni non hanno una scadenza”, riflette Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, “Shake è una reinterpretazione dell’aderenza alla realtà dei sentimenti eterni. Mettiamo in scena un dramma che è sempre esistito socialmente, ma dal ...

