Sgambetto con lo skate al fan di Trump che vola giù dalla bicicletta Video virale negli Usa

(Di mercoledì 5 aprile 2023) La battaglia dei Democratici, e dei giudici, contro Donald, si combatte anche a colpi di…board. Lo si è capito ieri, quando un sostenitore di, accorso in suo sostegno all’esterno della sede dove si svolge il processo a suo carico, a New York, è stato vittima di un “boicottaggio”, un vero e proprio. Il fan dell’ex presidente degli Stati Uniti, come si vede da undivenuto, con in testa un copricapo da “sciamano”, s’è ritrovato unoboard tra le ruote della, facendo un volo clamoroso e finendo a terra, per fortuna con danni minimi. LEGGI ANCHElunedì a New York. Ivanka rompe il silenzio: «Amo mio padre, sono amareggiata» Lo zampino di Soros dietro il processo a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pol2187 : RT @Djnc78: @liviozeta929 Ah...fesso io che pensavo che la mente andasse all'auto sgambetto con cui Piscinaro merdinez si è 'conquistato' i… - __silaVpravde__ : @LorenzoEHN @moneromartin_ @MarcoFattorini A cosa devo credere? Che la Finlandia dopo quasi 80 anni di felice neutr… - V4nessa_M4rquez : L'ho sempre detto che con la schlein si sarebbero fatti l'ennesimo sgambetto da soli. Fortunatamente di questo pas… - Djnc78 : @liviozeta929 Ah...fesso io che pensavo che la mente andasse all'auto sgambetto con cui Piscinaro merdinez si è 'co… - Davideilsupremo : @GrandeFratello Alberto l'infitrato protetto di Signorini, colui, che ha fatto lo sgambetto a Luca. OGGI farà sgamb… -

D'altro canto, Thomas Frank sogna un altro, come quello che ad agosto il suo Brentford ... Al momento sono settimi ,un punto in più del Liverpool (che ha però una gara in meno) e vengono ...A Torino si sta lavorando per riuscire a esercitare l'opzione di rinnovo, ma l'InterMarotta sogna un clamoroso. Non è, tra le due squadre, l'unico giocatore che concluderà il suo ...... la Juve starebbe pensando ad uno '' di mercato all'Inter. I dirigenti bianconeri stanno ... il difensore andrà in scadenza nell'estate del 2024 e che ancora non è sicuro di rinnovarei ...

Sgambetto con lo skate al fan di Trump che vola giù dalla bicicletta ... Secolo d'Italia

Calciomercato Juve, i bianconeri stanno pensando alla possibilità di strappare Alessandro Bastoni all’Inter Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juve starebbe pensando ad uno “sgambetto” di merc ...Il petrolio rischia di ritagliarsi di nuovo un ruolo di primo piano nel duello contro l'inflazione. La decisione a sorpresa con cui, domenica scorsa, l'Opec+ ha deciso di tagliare la produzione di 1,1 ...