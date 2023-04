Sfratto per il Pineta di Milano Marittima: 142 mila euro di canoni non pagati. La discoteca “di veline e calciatori” riaprirà? (Di mercoledì 5 aprile 2023) Per la discoteca Pineta di milano Marittima l’apertura è corsa contro il tempo. E c’è pure l’incognita Roberto Cavalli. Le cronache dei quotidiani locali hanno ricostruito quello che è accaduto nelle scorse ore. In pratica il 3 aprile il giudice Pietro Baronio del tribunale di Ravenna ha convalidato lo Sfratto dell’azienda per 142 mila euro di canoni non pagati (era la richiesta della Romagna srl, proprietaria dei muri) disponendo altresì la riconsegna dell’immobile libero da persone e cose per il 15 di aprile 2023. Il 3 marzo scorso il tribunale ordinario di Ravenna aveva posto i sigilli alla nota discoteca vip, cambiando le serrature e sequestrando il locale. Come scrive il Corriere di Bologna “nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 aprile 2023) Per ladil’apertura è corsa contro il tempo. E c’è pure l’incognita Roberto Cavalli. Le cronache dei quotidiani locali hanno ricostruito quello che è accaduto nelle scorse ore. In pratica il 3 aprile il giudice Pietro Baronio del tribunale di Ravenna ha convalidato lodell’azienda per 142dinon(era la richiesta della Romagna srl, proprietaria dei muri) disponendo altresì la riconsegna dell’immobile libero da persone e cose per il 15 di aprile 2023. Il 3 marzo scorso il tribunale ordinario di Ravenna aveva posto i sigilli alla notavip, cambiando le serrature e sequestrando il locale. Come scrive il Corriere di Bologna “nel ...

