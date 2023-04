Sfida tra supercomputer: Google dice che il suo chip per l’IA è più veloce e più "green" di quello di Nvidia (Di mercoledì 5 aprile 2023) TPU v4 di Google contro l’A100 di Nvidia. Secondo Google, la sua Tensor Processing Unit è migliore, ma c’è un dettaglio: è vecchia di tre anni, come quella di Nvidia. Eppure esce allo scoperto solo adesso pur essendo già in funzione.... Leggi su dday (Di mercoledì 5 aprile 2023) TPU v4 dicontro l’A100 di. Secondo, la sua Tensor Processing Unit è migliore, ma c’è un dettaglio: è vecchia di tre anni, come quella di. Eppure esce allo scoperto solo adesso pur essendo già in funzione....

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DSantanche : L'Italia si conferma tra le mete europee preferite per le vacanze pasquali, siamo secondi solo alla Spagna. Questa… - AmiciUfficiale : Il maestro Emanuel Lo ha scelto per il suo guanto di sfida tra Maddalena e Isobel un brano che parla della fragilit… - occhio_notizie : Ascolti tv 4 aprile: Imma Tataranni contro Juventus Inter. Da segnalare anche la puntata de Le Iene andata in onda… - citynowit : Un ottimo secondo posto nella sfida tra 20 società provenienti da tutto il Sud. Poi come sempre un “terzo tempo” pe… - TirrenoLivorno : Tutto esaurito per l’eterna sfida tra Libertas e Pielle. Chi vince ipoteca il primo posto, ma potrebbe esserci un s… -