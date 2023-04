Sfida salvezza a Maresca, terza volta col fischietto partenopeo: Nasca al var (Di mercoledì 5 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutifischietto partenopeo per la Sfida salvezza tra Benevento e Spal. Per il match del “Ciro Vigorito”, in programma nel giorno di Pasquetta alle 12:30, è stato designato Fabio Maresca di Napoli. Sarà la terza in carriera con la Strega per l’arbitro napoletano che ritrova i sanniti a distanza di cinque anni. L’ultimo precedente risale infatti alla stagione 2017/18: pareggio casalingo con l’Udinese (3-3). Per trovare l’altro e ultimo precedente bisogna andare al campionato 2012/13, derby interno contro l’Avellino, vinto dai lupi per due reti a uno. Gli assistenti saranno Stefano Del Giovane di Albano Laziale e Gaetano Massara di Reggio Calabria. Del Giovane è alla prima stagionale con il Benevento, l’ultimo incrocio risale al torneo di serie A 2020/21, sconfitta ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 5 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiper latra Benevento e Spal. Per il match del “Ciro Vigorito”, in programma nel giorno di Pasquetta alle 12:30, è stato designato Fabiodi Napoli. Sarà lain carriera con la Strega per l’arbitro napoletano che ritrova i sanniti a distanza di cinque anni. L’ultimo precedente risale infatti alla stagione 2017/18: pareggio casalingo con l’Udinese (3-3). Per trovare l’altro e ultimo precedente bisogna andare al campionato 2012/13, derby interno contro l’Avellino, vinto dai lupi per due reti a uno. Gli assistenti saranno Stefano Del Giovane di Albano Laziale e Gaetano Massara di Reggio Calabria. Del Giovane è alla prima stagionale con il Benevento, l’ultimo incrocio risale al torneo di serie A 2020/21, sconfitta ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BlogSisal : Archiviata la partita di #CoppaItalia contro la #Juve, adesso l'#Inter deve pensare alla prossima sfida di #SerieA… - CentotrentunoC : #SerieC?? 'Voglia, unità e concentrazione' ??Alfonso #Greco ripete il mantra da salvezza per la sua #Sassari #Torres… - CentotrentunoC : #SerieC ?? Trasferta che vale tanto per la salvezza dell'#Olbia contro la #Recanatese?? Numeri, curiosità e chiavi t… - Ris__20 : Voi mi volete dire che una sfida salvezza come spettacolo offre meno di sta monnezza? Vivete su Marte - Dalla_SerieA : Empoli-Lecce 1-0: decisivo Caputo, Zanetti vince lo scontro salvezza - -