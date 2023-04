Servizi - Presentata la nuova Leasys (Di mercoledì 5 aprile 2023) Preceduto da mesi di anticipazioni e operazioni collaterali, come quella comunicata ieri della nascita di Crédit Agricole Auto Bank per la parte più prettamente finanziaria e di due settimane fa dell'acquisizione di alcune attività da ALD e LeasPlan in diversi Paesi europei, oggi è arrivato l'annuncio ufficiale della nascita della nuova Leasys. La società di leasing operativo multibrand che consolida le attività di Leasys e Free2move Lease è posseduta in parti uguali da Stellantis e Crédit Agricole ed è stata Presentata nel corso di una conferenza in collegamento diretto da Roma e Parigi e in streaming in tutti gli 11 Paesi dove opererà il nuovo soggetto. Sul palco Philippe de Rovira, capo delle affiliate Stellantis, Stéphane Priami, vice ceo di Crédit Agricole responsabile dei Servizi finanziari, ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 5 aprile 2023) Preceduto da mesi di anticipazioni e operazioni collaterali, come quella comunicata ieri della nascita di Crédit Agricole Auto Bank per la parte più prettamente finanziaria e di due settimane fa dell'acquisizione di alcune attività da ALD e LeasPlan in diversi Paesi europei, oggi è arrivato l'annuncio ufficiale della nascita della. La società di leasing operativo multibrand che consolida le attività die Free2move Lease è posseduta in parti uguali da Stellantis e Crédit Agricole ed è statanel corso di una conferenza in collegamento diretto da Roma e Parigi e in streaming in tutti gli 11 Paesi dove opererà il nuovo soggetto. Sul palco Philippe de Rovira, capo delle affiliate Stellantis, Stéphane Priami, vice ceo di Crédit Agricole responsabile deifinanziari, ...

