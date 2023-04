Serre con marijuana, 49enne arrestato nel Casertano (Di mercoledì 5 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Polizia di Caserta ha arrestato a San Nicola la Strada, con il supporto del locale Comando di Polizia Municipale, un pregiudicato 49enne accusato di “coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. Nell’abitazione dell’uomo sono state trovate due Serre con sette grosse piante di marijuana e circa 180 grammi della stessa sostanza, oltre a strumenti di precisione utilizzati per la pesatura. Il 49enne è stato arrestato e sottoposto a giudizio per direttissima, al termine del quale è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 5 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Polizia di Caserta haa San Nicola la Strada, con il supporto del locale Comando di Polizia Municipale, un pregiudicatoaccusato di “coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. Nell’abitazione dell’uomo sono state trovate duecon sette grosse piante die circa 180 grammi della stessa sostanza, oltre a strumenti di precisione utilizzati per la pesatura. Ilè statoe sottoposto a giudizio per direttissima, al termine del quale è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

